Собянин рассказал о возрождении Южного речного вокзала

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции Южного речного вокзала в Москве. Об этом мэр написал в блоге на персональном сайте.

Градоначальник напомнил, что масштабные работы по обновлению объекта стартовали в 2021 году. На данный момент вокзал практически готов к работе, причем он преобразился как снаружи, так и внутри.

"Уже нынешней весной от Южного речного вокзала вновь будут отходить прогулочные суда. И в этом же году он станет одной из самых крупных остановок регулярного водного маршрута "Печатники – Автозаводский мост", – заявил Собянин.

Особенностью обновленного Южного речного вокзала станут экспозиция Музея транспорта и смотровая площадка на крыше с видом на реку и парк развлечений "Остров мечты", который, в том числе, будет соединен с вокзалом пешеходным переходом.

На 2023 год, как отметил мэр Москвы, запланировано благоустройство близлежащей набережной. План работ предусматривает замену асфальта, освещения, спусков, леерного ограждения и других деталей. Кроме того, специалисты проведут восстановление речного дна в районе набережной.

Для речного транспорта планируется организовать 5 причальных зон, которые будут адаптированы для судов разного класса. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться через павильоны скругленной формы.

Перед зданием Южного речного вокзала появится зона для отдыха и ожидания. На площади в 800 квадратных метров проведут озеленение, появятся парковки для такси, туристических автобусов и личных автомобилей, а также остановки общественного транспорта.

Ранее в январе мэр Москвы Сергей Собянин представил задачи по благоустройству, которые стоят перед профильными службами столицы на 2023 год. В частности, планируется обновить еще 19 общественных пространств в центре города и других административных округах.

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