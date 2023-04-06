Памятник Владимиру Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

На могиле основателя ЛДПР Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище открыли памятник депутату, сообщает пресс-служба партии.

Открытие памятника состоялось 6 апреля – в годовщину со дня смерти политика. Скульптура представляет собой фигуру политика в полный рост. Высота памятника – 2,75 метра. Фигура политика установлена на постамент из двух видов гранита.

На постаменте золотом выгравированы слова Жириновского: "Я буду защищать русских!" и его ответ на вопрос, что вы скажете, оказавшись перед Богом: "Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям".

Памятник создал народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук. Он сообщил, что скульптура сделана из бронзы, которая позволяет достаточно точно передать черты лица человека.

Владимир Путин заявил, что Владимир Жириновский был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, настоящим лидером старейшей политической партии современной России. Об этом говорится в тексте телеграммы президента РФ, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что компания "Аэрофлот" может назвать один из своих самолетов именем Жириновского. В компании заявили, что готовы подумать о присвоении имени Жириновского одному из воздушных судов с началом поставок самолетов отечественного производства МС-21 и SSJ-100.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин присвоил улице в столичном районе имя основателя ЛДПР. Улицей Жириновского стал называться ранее безымянный проезд, расположенный на территории ТСЖ "Городок "Надежный" в районе Очаково-Матвеевское.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая политику всю возможную медицинскую помощь.



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