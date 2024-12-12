Ярмарка новогодних товаров работает на фестивале "Московское чаепитие"

В рамках масштабного проекта "Зима в Москве" открылись фестивальные площадки, на которых можно приобрести новогодние подарки для родных и близких. Например, на Тверской площади, где проходит фестиваль "Московское чаепитие", представлены авторские игрушки ручной работы.

На ярмарку приехали предприниматели со всей страны. Актуальный товар – шерстяные жилеты, чулки и валенки из Удмуртии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.