Два детских сада и гостиница откроются в Москве по программе льготной аренды

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала 2024 года инвесторы арендовали три столичных объекта площадью более 2,7 тысячи квадратных метров по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Арендованные здания предназначены для открытия частного бизнеса в сфере образования и гостиничного дела, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что арендованные объекты расположены в трех административных округах столицы – ЮВАО, САО и ЦАО.

"Два из них общей площадью более 1,8 тысячи квадратных метров город передал предпринимателям для открытия частных детских садов. Еще один площадью 867,4 квадратного метра находится в центре города, а еще в одном инвестор сможет разместить отель категории "три звезды" или выше", – рассказал министр правительства Москвы.

Программа льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год" существует уже более 12 лет. С помощью нее удается привлекать частные инвестиции для восстановления исторических зданий Москвы, а также открытия бизнеса в данных объектах. Для участия в данной программе бизнесмен должен принять участие в специализированных торгах.

Если речь идет об объектах культурного наследия или зданиях, необходимых для размещения школ и детских садов, с победителем торгов город заключает договор аренды на 49 лет, если же планируется открыть гостиничный бизнес, то договор будет заключен на 20 лет.

По соглашению предприниматель обязуется отремонтировать объект и выполнить другие требования по ведению образовательной деятельности или размещению отеля, после чего будет возможен переход на льготную ставку.

Одним из примеров взаимовыгодной работы столичного бизнеса и города стал деревянный дом в переулке Огородная Слобода.

"В результате регулярных контактов с бизнес-сообществом удалось заинтересовать сразу двух инвесторов историческим объектом в переулке Огородная Слобода. Между ними были проведены торги и в будущем двухэтажный деревянный дом, построенный в 1875 году, отреставрируют", – поделился председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

Ранее в Москве выставили на торги нежилое помещение площадью более 377 квадратных метров в Войковском районе. Победитель аукциона сможет открыть в нем детский сад, который будут посещать не менее 30 детей, по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год".

Помещение находится по адресу улица Космонавта Волкова, дом 9/2. Для перехода на льготную ставку аренды инвестор должен отремонтировать здание, оборудовать его всем необходимым и начать образовательную деятельность. Открытый аукцион пройдет 26 декабря.