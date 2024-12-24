The Conversation: нос оленя Рудольфа в рождественскую ночь должен стать черным

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Скорость Санта-Клауса в рождественскую ночь должна составлять около 8,2 миллиона километров в час, что сделает красный нос оленя Рудольфа почти черным. Об этом сообщает портал The Conversation со ссылкой на исследование ученых.

Чтобы успеть доставить подарки детям, Санта-Клаусу предстоит обойти примерно 300 миллионов домов в разных странах. Он должен преодолеть все расстояние за 35 часов, однако ему необходимо двигаться со скоростью, составляющей примерно 0,8% от скорости света.

Ученые опирались на законы физики, чтобы выяснить, как изменился бы окрас носа оленя при таких условиях. Для этого исследователи применили эффект Доплера. Если в спокойном состоянии нос Рудольфа имеет насыщенный красный цвет с длиной волны 694,3 нанометра, то при длине волны 624 нанометра его нос станет ярко-оранжевым. Когда олень будет удаляться, его нос приобретет темно-красный цвет, почти черный, с длиной волны 763 нанометра.

Эффект Доплера – инструмент, который применяется для исследования движения звезд, поиска экзопланет и определения расстояний до далеких галактик. Поэтому, сделали вывод ученые, если астрономы когда-нибудь увидят в телескоп Рудольфа, изменение цвета его носа поможет им определить скорость его движения.

Между тем Санта-Клаус и Дед Мороз могут объединиться и сделать мир более сказочным. Об этом заявила мэр города Санта-Клаус в американском штате Джорджия Донита Боуэн. Она отметила, что открыта к празднованию Рождества с использованием зарубежных традиций. Так, в городе можно будет установить украшения, связанные с Дедом Морозом.