Новости мира: NASA показало фото звездного явления, напоминающего елку

NASA опубликовало изображение со спутника, напоминающее елку в космосе. На нем запечатлено скоплении снежинки – это звездное явление, которое насчитывает от 1 до 5 миллионов лет.

Между тем балканский полуостров утопает в снегу. Под ударом непогоды оказались Босния и Герцеговина, а также Хорватия. Там выросли метровые сугробы, дороги заблокированы. Тяжелая техника не справляется с уборкой, десятки населенных пунктов оказались в снежном плену. Стихия ударила и по системе электроснабжения. Почти 200 тысяч домов остались без света, приостановлены занятия в школах, не работают некоторые государственные учреждения.

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