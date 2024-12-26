Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за гололедицы

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Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье до 23:00 2 января из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр России на сайте.

Также в столице будет действовать желтый уровень опасности из-за тумана – с 09:00 до 21:00 27 декабря, по области – с 21:00 26 декабря до 21:00 27 декабря.

Между тем до конца текущего года в Москве выпадет три миллиметра осадков. По данным синоптиков, из-за высокого давления нет условий для существенных осадков.

Днем 26 декабря температура в столице будет от 0 до 2 градусов ниже нуля, а до конца года температурные значения станут колебаться от минус 4 до 1 градуса ночью и от минус 2 до 3 градусов – днем.

По прогнозу метеоролога Михаила Леуса, 26 декабря в Москве может пойти мокрый снег, а столбики термометров покажут на 5–6 градусов выше нормы.

