Эксперты предупредили об атаке микробов с елочных игрушек и гирлянд

Британские исследователи рассказали, что на новогодних украшениях сохраняется в пять раз больше микробов, чем на сиденье унитаза. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Каждый год мы достаем новогодние украшения с самых дальних полок и развешиваем их в своих домах. Большинство из нас при этом даже не задумываются о том, что стеклянные шарики и гирлянды было бы неплохо очистить. Максимум, на что мы способны, – сдуть с них пыль, а мытье (и уж тем более с мылом) кажется нам совершенно излишним.

Однако исследователи из британской компании Initial Washroom Hygiene решили изучить вопрос более пристально и получили ошеломляющие результаты: на искусственных елках и украшениях для них может быть в пять раз больше микробов, чем на сиденье унитаза. Специалисты собрали 25 образцов с елок, игрушек, гирлянд и венков, хранившихся в пяти разных домах. Результаты показали, что больше всего микробов содержится в коробках для пластиковых елок, а меньше всего – в гирляндах для елок.

"Поскольку многие из нас любят развешивать украшения с едой или напитками в руках и при этом украшения часто передают из рук в руки, риск перекрестного заражения растет. 80% всех инфекций передаются через руки, и это может привести к распространению заболевания", – пояснил технический специалист и менеджер по инновациям компании Джейми Вудхолл.

Образцы были исследованы с помощью биолюминесцентного анализатора АТФ. Он позволяет обнаруживать микробы и бактерии, невидимые человеческому глазу, а результаты измеряются в относительных световых единицах. Этот метод широко используется для оценки чистоты поверхностей до и после уборки в больницах и других помещениях.

Анализ показал, что более чем у 68% украшений уровень превышал 500 единиц – это высокий уровень загрязнения. Коробки для елок оказались самыми "грязными" – в среднем 845 единиц, следующими были сами ели со средним показателем 780 единиц, показатель елочных игрушек составил 610 единиц, а рождественских венков – в среднем 430 единиц.

Самыми чистыми оказались гирлянды, средний показатель которых – 286 единиц. Для сравнения: в 2012 году компания изучала микрофлору туалетов и на сиденьях унитазов зафиксировала в среднем 220 относительных световых единиц.



Основываясь на полученных результатах, исследователи призывают домовладельцев задуматься о том, чтобы навести порядок в своих новогодних украшениях. Они рекомендуют соблюдать необходимые меры предосторожности, например, протирать украшения антибактериальными салфетками, а также мыть и вытирать руки перед тем, как приступить к декорированию.

Все эти цифры выглядят пугающими, а советы, основанные на них, – обязательными к исполнению. Именно поэтому многие информационные порталы массово распространили результаты исследования, рассчитывая на большой отклик аудитории. Однако в этой истории есть пара нюансов. Во-первых, стоит учитывать особенности разных стран. Дело в том, что в большинстве домов Англии и Америки кладовки устраивают в непосредственной близости от ванных и туалетов (часто даже прямо в них). Уровень влажности в этих помещениях очень высок, а это создает благоприятную среду для жизни и размножения вирусов и бактерий. В России елки и гирлянды чаще всего хранят на балконах и антресолях, где микробам гораздо сложнее выживать.

А во-вторых, стоит разобраться, что такое Initial Washroom Hygiene. Это не институт или лаборатория, а коммерческая компания, производящая бытовую химию, средства и устройства для уборки помещений, те самые антибактериальные салфетки и так далее. Согласитесь, в этом свете исследование новогодних украшений на предмет загрязнения микробами играет несколько иными красками.

Конечно, это не отменяет необходимость соблюдения чистоты и протирки елочных шариков и гирлянд. Но и отмывать их сильнодействующими реагентами тоже, пожалуй, не стоит.

Хотя...