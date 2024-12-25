Биолог Лялина: майонез при нагревании выделяет опасные трансжиры

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В майонезе содержатся растительные масла, которые при нагревании выделяют акролеин и трансжиры, которые считаются канцерогенными веществами. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

"Жиры в майонезе также могут подвергаться окислению, что приводит к образованию свободных радикалов, вредных для клеток организма", – добавила эксперт.

Помимо этого, по словам биолога, в состав майонеза часто могут входить консерванты, стабилизаторы, искусственные ароматизаторы и усилители вкуса. При нагревании они также могут выделять токсичные соединения.

Лялина посоветовала отдавать предпочтение майонезу домашнего приготовления, поскольку обычно он содержит лишь яйца, масло и уксус или лимонный сок.

"Если есть необходимость в соусе, добавляйте его в конце приготовления или используйте альтернативы. Заменяйте майонез сметаной, греческим йогуртом или другими натуральными соусами", – заключила биолог.

Между тем врач-гастроэнтеролог Сайяр Абдулхаков порекомендовал вместо майонеза использовать для заправки новогодних салатов оливковое масло, нежирный йогурт или сметану, смешанную с горчицей, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Если же майонез никак нельзя заменить, постарайтесь минимизировать его количество. Этот продукт содержит много жиров, сахара и добавок, что делает его неполезным для ЖКТ. И не ешьте калорийные салаты в начале застолья. Первыми подайте на стол овощные салаты, нарезку из свежих овощей", – добавил медик.

Также врач посоветовал выбирать в качестве основного блюда нежирные виды мяса или рыбу, приготовленные в духовке, на пару или на гриле. В качестве гарнира, по словам эксперта, стоит отдать предпочтение тушеным или запеченным овощам.

"Основные блюда лучше подавать на проводы старого года – в 22:00–23:00, а после боя курантов отдавать предпочтение салатам и легким закускам. Так вы избежите дискомфорта и тяжести, снизите нагрузку на ЖКТ, уменьшите риск развития гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ)", – отметил Абдулхаков.

Он подчеркнул, что жирная, жареная и острая пища, а также консервы, сладости с трансжирами и газированные напитки сильно перегружают ЖКТ и способны вызвать изжогу и вздутие.

"Не садитесь за стол голодными – перекусите перед застольем. Ограничьте потребление алкоголя – на фоне его приема вы съедите больше, чем хотите <...> Также советую использовать небольшие тарелки, чтобы визуально создать ощущение полной порции и реже брать добавку", – заключил врач.

Ранее диетолог Ирина Писарева рассказала, что оливье нельзя запивать соками и газированными напитками. Эксперт отметила, что в салате содержится мясо, картофель и другие овощи, которые вместе со сладкими напитками могут спровоцировать вздутие.

По ее словам, лучше всего выпить воду за полчаса до приема пищи.

