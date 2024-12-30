Дамба в Петербурге закрыта из-за угрозы подъема уровня воды

Фото: телеграм-канал Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыты из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений. Об этом пресс-служба Дирекции КЗС сообщила в телеграм-канале.

Ожидается усиление ветра западных направлений до 19–24 метров в секунду, прогнозируемая высота волн вне льда составляет от 2 до 2,5 метра.

По данным Дирекции, 30 декабря в 09:02 все затворы КЗС приняли положение "закрыто". Доступ воды из Финского залива в акваторию Невской губы прекращен, а движение кораблей по Кронштадтскому корабельному фарватеру приостановлено в связи с распоряжением капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков рассказал о возможных подтоплениях в 2025 году в Курганской и Тюменской областях из-за повышенных сбросов с казахстанских ГЭС. По его словам, высокие уровни воды ожидаются на реках Западной Сибири, в Оби, Тоболе и Ишиме. Он отметил, что в Якутии толщина льда на некоторых участках реки Лены уже превышает норму на 15 сантиметров.