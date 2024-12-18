EA: к 2050 году более 6 млн объектов в Британии могут уйти под воду

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Более шести миллионов зданий в Британии могут уйти под воду к 2050 году из-за возможных наводнений.

Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад Агентства по охране окружающей среды (ЕА).

Отмечается, что подверженные риску затопления дома и предприятия находятся в районе одного или нескольких источников: реки, моря или поверхностные воды. По мнению экспертов, крупные наводнения могут привести к тяжелой экономической ситуации в Англии.

Ранее ученые предупредили о затоплении Амстердама, Бангкока и Роттердама к 2050 году. Кроме того, значительная часть восточного и южного побережья США может оказаться под водой. Это затронет десятки населенных пунктов от штата Мэн до Флориды на юге и от Флориды до Техаса – на западе. В опасности находится национальный парк Эверглейдс во Флориде.