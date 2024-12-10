Climate Central: Амстердам, Бангкок и Роттердам могут затонуть к 2050 году

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Амстердам, Бангкок, Роттердам и другие города могут уйти под воду к 2050 году из-за подъема уровня моря. Об этом сообщает центр исследований климата Climate Central.

По данным организации, в 2050 году под водой может оказаться значительная территория Нидерландов, включая столицу, а также Роттердам. В Бельгии под угрозой затопления находятся города Антверпен и Брюгге. Во Франции могут быть затоплены Дюнкерк и Кале. В некоторых регионах Азии существует вероятность затопления таких крупных городов, как Шанхай и Янгон.

Кроме того, значительная часть восточного и южного побережья США может оказаться под водой. Это затронет десятки населенных пунктов от штата Мэн до Флориды на юге и от Флориды до Техаса – на западе. В опасности находится национальный парк Эверглейдс во Флориде. Из-за повышения уровня воды существует риск затопления ряда городов штата, включая районы вокруг Майами и Тампы.

Москва ранее презентовала исследование по климатической повестке городов БРИКС. По словам руководителя департамента экономической политики и развития столицы Марии Багреевой, организация в настоящее время играет важную роль в формировании климатической повестки мира и противодействии изменениям климата.

В странах БРИКС проживают порядка 45% населения Земли и производится более трети мирового ВВП, на них приходится более 40% глобального потребления энергоресурсов и почти половина выбросов парниковых газов.

