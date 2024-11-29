Более 400 тысяч человек пострадали от ливней и наводнений на Шри-Ланке

Фото: ТАСС/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE

Более 400 тысяч человек пострадали в результате ливней и вызванных ими наводнений в нескольких округах Шри-Ланки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр по борьбе со стихийными бедствиями островного государства.

По данным центра, точное число пострадавших составляет 401 707 человек, погибших – 17. Помимо этого, полностью или частично стихия разрушила около двух тысяч домов, а также смыла посевы риса на площади 64 тысяч гектаров.

Всего из наиболее разрушенных районов удалось эвакуировать примерно 20 тысяч человек. Однако ливни тормозят оказание помощи местному населению, а также препятствуют ликвидации последствий стихии.

По информации метеорологического департамента Шри-Ланки, в пятницу, 29 ноября, дожди будут продолжаться почти на всей территории страны.

Ранее примерно 17 тысяч человек были эвакуированы из прибрежных районов в провинции Кагаян на севере Филиппин на фоне угрозы тайфуна "Иньсин".

Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями были временно приостановлены занятия в ряде школ, также по указу президента страны Фердинанда Маркоса – младшего все государственные ведомства приведены в состояние повышенной готовности.

