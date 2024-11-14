Сицилию затопило ливневыми водами

Фото: AP Photo/Vigili del Fuoco, HOGP

Мощные ливни обрушились на Италию, затопив восточное побережье Сицилии, сообщает сайт метеоданных Ilmeteo.

Накануне за семь часов выпало 500 миллиметров осадков, то есть порядка 1,5 тысячи литров на один квадратный метр. Вслед за этим реки вышли из берегов, затопив паводком дома и городские улицы. Власти объявили оранжевый уровень погодной опасности.

В центре разрушений оказались города Джиарре и Рипосто. Автомобилисты, которых вода застигла врасплох, остались взаперти в собственных машинах. Им потребовалась помощь спасателей.

В Ачи-Сант-Антонио горожане застряли внутри подтопленного супермаркета. В одном из домов в Ачиреале рухнула стена, а сошедший в природном заповеднике Ла Тимпа сель перекрыл дорогу к деревне Санта-Текла. Сейчас буря стихла и переместилась в открытое море.

Ранее ливни обрушились на восток Испании и привели к наводнениям. В связи с этим государственное метеорологическое агентство объявило красный уровень угрозы. Непогода стала причиной нарушения железнодорожного сообщения и отмены авиарейсов.

Количество жертв сильных ливней и наводнений в Испании увеличилось до 158. Погибли жители автономных сообществ Валенсия, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия.