20minutos: число погибших от ливней в Испании увеличилось до 158

Фото: ТАСС/Zuma

Количество жертв сильных ливней и наводнений в Испании увеличилось до 158, передает газета 20minutos.

По информации издания, погибли жители автономных сообществ Валенсия, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия. Местные власти направили в Валенсию еще 500 сотрудников Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям (UME), ранее в регион было отправлено 1 200 военных для борьбы с катастрофой.

Между тем в провинции Валенсия восстанавливается электроснабжение. С 30 ноября электричество вернулось в более 100 тысяч домов. Таким образом, без электроснабжения пока остаются только 40 тысяч домов, передает агентство Europa Press.

Однако сильное наводнение произошло в городе Уэльва в ночь с 31 октября на 1 ноября. Оно затопило большую часть города, уточнило издание Pais.

Ливни на востоке Испании начались 29 октября и привели к наводнениям. В связи с этим государственное метеорологическое агентство объявило красный уровень угрозы. Непогода стала причиной нарушения железнодорожного сообщения и отмены авиарейсов.

Власти страны объявили траур с 31 октября по 2 ноября по жертвам ливней и наводнений. В настоящее время российские дипломатические ведомства не располагают сведениями, есть ли среди пострадавших россияне.