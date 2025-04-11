Новости мира: в Индии спасли 18 человек из пожара в ЖК

В индийском городе Сурат вспыхнул крупный пожар в жилом комплексе бизнес-класса. Огонь охватил три этажа здания, 18 человек оказались заблокированы на террасе. Всех удалось спасти, пострадавших нет. Руководил операцией министр внутренних дел штата, который проживает в доме напротив.

Тем временем в Анкаре выпал снег. Для апреля такие осадки необычны. Снегопад вызвал перебои в работе транспорта. Школьников временно перевели на дистанционное обучение. В настоящий момент температура воздуха остается на уровне нуля, но в ближайшие дни ожидается потепление.

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