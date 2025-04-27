ТАСС: возгорание произошло в подвале Российской государственной библиотеки в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание произошло в подвале Российской государственной библиотеки на улице Воздвиженке в Москве. Об этом ТАСС заявили в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, пожарные выехали на место ЧП. Пожар проходит по второму номеру сложности из пяти возможных, уточнил он.

Между тем в столице вспыхнул пожар в банном комплексе на Яузской аллее. Изначально площадь возгорания составляла 1,2 тысячи квадратных метров, однако позже она увеличилась до 1,5 тысячи. Для ликвидации огня привлекли более 50 специалистов, 15 единиц техники и два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Уточняется, что на территории комплекса горят семь построек. Пожару присвоен второй ранг сложности.