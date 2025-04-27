27 апреля, 15:18Происшествия
Банный комплекс горит на 1 200 "квадратах" на востоке Москвы
Фото: МЧС России
В банном комплексе на Яузской аллее произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в банном комплексе. Площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров", – говорится в сообщении.
В свою очередь, ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что в данный момент горят пять строений. Возгоранию присвоили второй ранг сложности.
Ранее пожар произошел в подмосковном тепличном комплексе. Огонь в деревне Высоково Чеховского городского округа распространился на 1 050 "квадратах".
Его удалось локализовать силами 22 специалистов и 7 единиц техники. Тем не менее в результате пожара погибли четыре человека. Их тела были найдены при разборе конструкций.
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