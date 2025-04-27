Открытое горение в банном комплексе на востоке Москвы ликвидировано

Фото: МЧС России

Открытое горение в банном комплексе на Яузской аллее на востоке Москвы ликвидировано, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В ведомстве также отметили, что в ходе тушения пожара авиацией было сброшено 65 тонн воды.

Пожар в банном комплексе произошел 27 апреля. Сперва площадь возгорания составила 1,2 тысячи "квадратов", однако через некоторое время огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Из рядом стоящих зданий были эвакуированы около 25 человек, так как на территории комплекса воспламенилось около семи построек.

В результате произошедшего никто не пострадал. Свыше 90 специалистов и 25 единиц техники, в том числе два вертолета и пожарный поезд, были задействованы в полном тушении возгорания.