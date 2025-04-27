Пожар в банном комплексе Москвы локализован

Возгорание в банном комплексе Москвы удалось локализовать. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В результате произошедшего никто не пострадал. Свыше 90 специалистов и 25 единиц техники, в том числе два вертолета и пожарный поезд, задействованы в полном тушении возгорания.

Прокуратура Москвы проконтролирует выяснение обстоятельств и причин пожара, который возник в границах особо охраняемой природной территории "Национальный парк "Лосиный остров". По результатам проверки будет определен размер причиненного окружающей среде вреда, а также приняты меры прокурорского реагирования, уточнила пресс-служба ведомства.

Пожар в банном комплексе произошел 27 апреля на Яузской аллее. Сперва площадь возгорания составила 1,2 тысячи "квадратов", однако через некоторое время огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Из рядом стоящих зданий были эвакуированы около 25 человек, так как на территории комплекса воспламенилось около семи построек.

