ТАСС: информация о четвертом погибшем при пожаре на юго-западе Москвы не подтвердилась

06 мая, 11:00Происшествия
Фото: Агентство "Москва" /Александр Авилов
Информация о четвертом погибшем при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы не подтвердилась. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Выяснилось, что под завалами 5 мая нашли тело женщины, но работу по извлечению жертвы завершили только 6 мая. При этом погибшая уже была ранее включена в число жертв ЧП.
"Таким образом, общее число погибших – три человека", – добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что число погибших якобы достигло четырех человек. Уточнялось, что все погибшие были членами одной семьи, которые проживали в квартире, где и случился взрыв. Жилище было в их собственности, указывали СМИ.
Взрыв с последующим возгоранием нескольких квартир произошел в доме на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. Всего, писали СМИ, в результате трагедии пострадали 13 человек, включая как минимум двух детей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Возможной причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.
На улице Генерала Тюленева ликвидируют последствия взрыва в доме