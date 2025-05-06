ТАСС: информация о четвертом погибшем при пожаре на юго-западе Москвы не подтвердилась

Фото: Агентство "Москва" /Александр Авилов

Информация о четвертом погибшем при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы не подтвердилась. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что под завалами 5 мая нашли тело женщины, но работу по извлечению жертвы завершили только 6 мая. При этом погибшая уже была ранее включена в число жертв ЧП.

"Таким образом, общее число погибших – три человека", – добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что число погибших якобы достигло четырех человек. Уточнялось, что все погибшие были членами одной семьи, которые проживали в квартире, где и случился взрыв. Жилище было в их собственности, указывали СМИ.

Взрыв с последующим возгоранием нескольких квартир произошел в доме на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. Всего, писали СМИ, в результате трагедии пострадали 13 человек, включая как минимум двух детей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Возможной причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.

