Один из пострадавших в пожаре на юго-западе Москвы находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Состояние одного из пострадавших в результате пожара в доме на юго-западе Москвы оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

В учреждении уточнили, что он находится в экстренной реанимации.

В свою очередь, телеканал "360" указал, что при ЧП погибли две женщины 72 и 38 лет, а также 19-летний мужчина. Они проживали в одной квартире. По информации источника телеканала, еще два жителя той же квартиры, 12-летняя девочка и 3-летний мальчик, пострадали.

При этом, как уточняет ТАСС со ссылкой на медицинские службы, состояние двух детей не вызывает опасений. Помимо них, пострадали и трое взрослых.

"Один из них, мужчина, проживал в соседней съемной квартире. Его состояние тяжелое, он получил 80% ожогов тела", – говорится в сообщении.

Взрыв в жилом доме на улице Генерала Тюленева прогремел вечером 4 мая. Из-за этого между 8-м и 9-м этажами частично обрушились перекрытия, после чего возник пожар площадью 100 квадратных метров. Спустя время его удалось потушить. В результате ЧП, по данным СМИ, пострадали 13 человек, погибли трое.

Вероятной причиной взрыва названа утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело.

