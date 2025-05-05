РИА Новости: загоревшаяся квартира на юго-западе Москвы сдавалась в аренду

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Квартира дома на юго-западе столицы, где ранее произошел взрыв с дальнейшим возгоранием, сдавалась в аренду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на предварительные данные правоохранительных органов.

"Арендатора на момент происшествия в квартире не было", – сказал собеседник СМИ.

Полтора года назад в этом же жилом доме уже был пожар, рассказала в беседе с Life.ru одна из жительниц. По ее словам, тогда на шестом этаже в девятом подъезде взорвался газ, из-за чего сгорела одна квартира и еще одна закоптилась дымом.

"В январе было, мы еще вещи передавали детям семьи пострадавших", – отметила местная жительница.

В тот раз обошлось без пострадавших и погибших. Причиной инцидента, как утверждают жильцы, стали проблемы с отсутствием приборов.

При этом эвакуация жильцов после ЧП накануне была организована очень быстро, сообщает RT со ссылкой на одного из жителей дома. Мужчина рассказал, что его жена и дочь были в квартире в момент инцидента. Супруга позвонила ему на работу и сообщила о сильном взрыве, из-за которого "весь дом затрясся".

"У нас квартира на первом этаже, поэтому они не пострадали", – пояснил мужчина.

Взрыв и последующее возгорание двух квартир произошли вечером 4 мая в многоквартирном доме № 39 на улице Генерала Тюленева. По официальным данным, в результате ЧП 2 человека погибли, а еще 5 пострадали.

По данным СМИ, число погибших выросло до 3, а всего пострадали 13 человек. По факту случившегося СКР возбуждено уголовное дело.