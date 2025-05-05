Перекрытия сохраняются на улице Генерала Тюленева после ЧП в доме

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Перекрытия для движения транспортных средств по улице Генерала Тюленева сохраняются. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По этой причине автомобилистов попросили пользоваться альтернативными маршрутами, в том числе путями объезда через улицу Теплый Стан.

В настоящее время на улице Генерала Тюленева дежурит экипаж Дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД), который помогает регулировать движение для того, чтобы водители смогли объехать участок, где перекрыт проезд. Ситуационный центр ЦОДД продолжает мониторить ситуацию на дорогах.

Движение было перекрыто на улице Генерала Тюленева из-за взрыва в многоэтажном доме, который произошел вечером 4 мая. Между 8-м и 9-м этажами здания частично обрушились перекрытия, а также возник пожар, площадь которого составила 100 "квадратов". Спустя время возгорание удалось ликвидировать.

В результате случившегося, по данным СМИ, пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Еще два человека погибли. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

