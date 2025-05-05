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05 мая, 09:36

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РИА Новости: число погибших при пожаре в квартире на юго-западе Москвы выросло до 3

Число погибших при пожаре на юго-западе Москвы выросло до 3 – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Число погибших в результате взрыва и пожара в квартире на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы выросло до трех человек, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, их тела были найдены после тушения огня.

ЧП, повлекшее за собой частичное обрушение перекрытия здания, произошло вечером 4 мая. Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров, спасателям удалось ликвидировать открытое горение, а позже и полностью потушить пожар.

Согласно данным СМИ, пострадали в результате 13 человек, включая двоих детей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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