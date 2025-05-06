ТАСС: число погибших при пожаре на улице Генерала Тюленева в Москве выросло до 4

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Число погибших при пожаре в жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы выросло до 4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, в ходе разбора завалов в квартире, с которой начался пожар, было обнаружено тело женщины. Жертвами ЧП стали члены одной семьи, добавил источник. Они проживали в этой квартире, и она находилась в их собственности.

Пожар в жилом доме начался после взрыва вечером 4 мая. Между 8-м и 9-м этажами частично обрушились перекрытия. Огонь распространился на 100 "квадратов", затем его удалось потушить.

По данным СМИ, пострадали 13 человек. Одного из них госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, где в настоящее время врачи борются за его жизнь.

Предварительно, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. Точные обстоятельства инцидента будут выяснены после проведения ряда экспертиз, включая пожарно-техническую.