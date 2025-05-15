Строительство экологического технопарка началось в "Сколкове"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инвестор начал работы по строительству технопарка для исследований в сфере экологии на территории инновационного центра "Сколково". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В здании площадью свыше 7,3 тысячи квадратных метров запроектированы научно-исследовательская и исследовательско-экспериментальная зоны, лаборатории, кабинеты сотрудников, выставочные и актовый залы, переговорные комнаты, конференц-залы на 100 и 50 мест. Технопарк станет многофункциональной площадкой, где будут созданы условия для исследований в области водоочистки, водоподготовки, воздухоочистки и управления отходами", – рассказал он.

Для этого в технопарке сделают мощную базу, которая поможет сотрудникам в тестировании и совершенствовании разработок. Завершить работы планируется в 2027 году.

Новое здание будет располагаться по адресу улица Эйнштейна, земельный участок 2/2. Благодаря инфраструктуре технопарка резиденты смогут проводить на его базе исследования, пилотные испытания и научные конференции, а также формировать единый центр компетенций.

Вокруг здания появится ландшафтный парк в стиле японского сада. На крыше технопарка специалисты сделают террасу с зоной отдыха, а на первом этаже – кафе, добавил глава столичного департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Ранее сообщалось, что квартал с общественно-деловыми и научно-производственными объектами появится в Новомосковском административном округе (НАО) в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Участок располагается на Десантной улице около станции Аэрофлот Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) и Боровского шоссе. На территории планируется возвести технопарки, офисные и торговые центры с кафе, ресторанами и магазинами.

