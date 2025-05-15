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15 мая, 10:40

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"Мой район. Новости": парк у воды создадут на Карамышевской набережной в Москве

"Мой район. Новости": парк у воды создадут на Карамышевской набережной в Москве

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На Карамышевской набережной в Москве создадут парк у воды с причалами, пешеходными дорожками, детскими и спортивными площадками, чтобы жители и гости города могли с удовольствием проводить свободное время на природе.

По проекту работы будут вестись в два этапа. Первый из них планируется завершить в 2027 году. Строителям нужно укрепить берег, переложить коммуникации, переделать причалы и благоустроить территорию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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