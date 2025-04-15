Модернизация крупного газорегуляторного пункта стартовала на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В столице начались работы по модернизации крупного газорегуляторного пункта "Москворечье кв. Г", расположенного на юге города. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах", – привели его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства (КГХ).

Данный объект, по словам Бирюкова, обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Москворечье-Сабурово. Необходимость его модернизации была обусловлена длительной эксплуатацией газового оборудования.

Работы будут выполнены в кратчайшие сроки без прекращения подачи газа потребителям. В ходе них специалисты заменят устаревшее оборудование на современный газорегуляторный пункт шкафного типа, который способен обрабатывать до 970 кубометров газа в час.

Он был изготовлен из российских компонентов на собственном производстве АО "Мосгаз". Пункт отличается высокой степенью надежности и сниженными шумовыми характеристиками, что соответствует всем требованиям безопасности.

Вместе с тем рабочие оснастят запорными устройствами все столичные газорегуляторные пункты. Параметры их работы будут постоянно отслеживаться из центральной диспетчерской, что позволит в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.

Тем временем в Хамовниках завершили обновление газопроводов среднего и низкого давления. Работы проводились между 1-м и 2-м переулками Тружеников и между 6-м и 7-м Ростовскими переулками с использованием бестраншейных технологий.

В ходе мероприятий мастера заменили стальные газопроводы на современные полиэтиленовые. Эти материалы характеризуются повышенной прочностью и устойчивостью к температурным колебаниям и коррозии, что существенно увеличивает срок их эксплуатации.

