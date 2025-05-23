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23 мая, 12:15

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Стартует масштабный фестиваль "Усадьбы Москвы"

Стартует масштабный фестиваль "Усадьбы Москвы"

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В столице стартует фестиваль "Усадьбы Москвы". Мероприятия пройдут сразу на 40 исторических территориях. В программе – концерты, спектакли, экскурсии и творческие встречи. В прошлом сезоне фестиваль стал рекордным – его посетили более 700 тысяч человек.

Параллельно пройдет гастрономическая акция "Московское чаепитие". В кафе, ресторанах и отелях будут предлагать специальные чайные сеты. Также стартует фестиваль "Ледяной московский чай", в котором участвуют сотни заведений по всей Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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