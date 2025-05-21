21 мая, 15:30Культура
Выставка "Дело Победы" открылась в усадьбе Морозова в Москве
Историческая реконструкция "Дело Победы" открылась в усадьбе Морозова в Москве. Там представлены плакаты, листовки и статьи времен Великой Отечественной войны.
Как рассказали организаторы, в пространствах выставки оживут истории военных корреспондентов. Там можно будет узнать, как определялись нормы блокадного хлеба, познакомиться с историями взаимовыручки и дружбы между народами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.