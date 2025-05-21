Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 15:30

Культура

Выставка "Дело Победы" открылась в усадьбе Морозова в Москве

Выставка "Дело Победы" открылась в усадьбе Морозова в Москве

Пассажиры спели хиты русского рока на станции метро "Курская" в Москве

"Моя Москва": Александр Носик. Часть 2

Награждение авторов патриотических рассказов прошло в Москве

"Культура за 100 секунд": выставка "История и современность" открылась в музее им. Пушкина

"Сити": культурная афиша на эту неделю в Москве

"Сити": куда пойти в джинсах на этой неделе в Москве

"Интервью": Андрей Мерзликин – о спектакле "Калина красная"

"Моя Москва": Александр Носик. Часть 1

"Страсти на эстраде": Михаил Ножкин

Историческая реконструкция "Дело Победы" открылась в усадьбе Морозова в Москве. Там представлены плакаты, листовки и статьи времен Великой Отечественной войны.

Как рассказали организаторы, в пространствах выставки оживут истории военных корреспондентов. Там можно будет узнать, как определялись нормы блокадного хлеба, познакомиться с историями взаимовыручки и дружбы между народами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкигородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика