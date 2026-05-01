Новости

Новости

01 мая, 10:32

Политика

Миронов предложил установить МРОТ не ниже 60 тыс рублей

Фото: depositphotos/Tiko0305

В России необходимо установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне не ниже 60 тысяч рублей, заявил лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.

Он отметил, что 1 Мая "Справедливая Россия" проводит традиционную маевку. По его словам, это является еще одной возможностью заявить о необходимости защиты прав трудящихся в России. Депутат также указал на то, что в законе нужно закрепить норму о минимальной почасовой оплате труда.

Миронов также добавил, что в сентябре 2026 года состоятся выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и подчеркнул, что его партия планирует показать "хороший результат".

Ранее он говорил о том, что на установленный МРОТ в размере 27 тысяч рублей прожить невозможно из-за цен на жилищно-коммунальные услуги, еду и медикаменты. Он добавил, что сейчас потребительская корзина в России составляет около 50 тысяч рублей.

Миронов подчеркнул, что поднимать минимальный размер оплаты труда необходимо постепенно для удобства работодателей. В связи с этим можно сначала поднять его до 35 тысяч, потом – до 45 тысяч, затем – до 60 тысяч рублей.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

