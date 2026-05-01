Миронов предложил установить МРОТ не ниже 60 тыс рублей

В России необходимо установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне не ниже 60 тысяч рублей, заявил лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.

Он отметил, что 1 Мая "Справедливая Россия" проводит традиционную маевку. По его словам, это является еще одной возможностью заявить о необходимости защиты прав трудящихся в России. Депутат также указал на то, что в законе нужно закрепить норму о минимальной почасовой оплате труда.

Миронов также добавил, что в сентябре 2026 года состоятся выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и подчеркнул, что его партия планирует показать "хороший результат".

Ранее он говорил о том, что на установленный МРОТ в размере 27 тысяч рублей прожить невозможно из-за цен на жилищно-коммунальные услуги, еду и медикаменты. Он добавил, что сейчас потребительская корзина в России составляет около 50 тысяч рублей.

Миронов подчеркнул, что поднимать минимальный размер оплаты труда необходимо постепенно для удобства работодателей. В связи с этим можно сначала поднять его до 35 тысяч, потом – до 45 тысяч, затем – до 60 тысяч рублей.

