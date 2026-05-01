Тела трех мужчин найдены в автомобиле под Волоколамском, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.

В ведомстве отметили, что автомобиль находился в поле возле деревни Прозорово. У мужчин нет внешних признаков насильственной смерти. По предварительной информации, причиной гибели могло стать отравление угарным газом. В прокуратуре Подмосковья добавили, что тела были найдены в автомобиле УАЗ, у которого не было государственных номеров.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Проводится комплекс действий, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося. Также планируется назначение комплекса судебных экспертиз. Ход и расследование уголовного дела находится на контроле Волоколамской городской прокуратуры.

Ранее в квартире дома по улице Спортивной в Дзержинске были найдены тела мужчины, женщины и 3-месячного ребенка. Предварительно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

