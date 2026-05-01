Фото: ТАСС/EPA/LUONG THAI LINH

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отработал ночную смену грузчиком в пекарне в знак солидарности с трудящимися. Об этом он сообщил в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Готово! Ночная смена успешно завершена, выпечка разных видов развезена, работа закончена", – отметил он.

В ночь на 1 мая премьер принимал участие в развозке продуктов пекарни в городе Бановце-над-Бебравоу на западе страны. Он сопровождал водителя, который занимался развозкой выпечки, и взял на себя физическую работу. Фицо загружал продукцию в машину и разносил ее заказчикам.

Как подчеркнул политик, он мог поговорить с людьми, которые принимали товар, и обсудить с водителем пекарни вопросы от спорта до политики.

"Очередной хороший опыт", – добавил Фицо.

Ранее Фицо подтвердил свои планы посетить празднование Дня Победы в Москве 9 мая. Премьер также надеется встретиться с Владимиром Путиным. По словам Фицо, он планирует обсудить с Путиным ситуацию на Украине и ее скорейшее урегулирование. Словацкий пример считает, что конфликт можно решить только дипломатическим путем.

