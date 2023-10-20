Москва онлайн покажет встречу с Никитой Ефремовым и другими выпускниками Школы-студии МХАТ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

22 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть творческую встречу с Артемом Быстровым, Никитой Ефремовым и Анной Чиповской. Мероприятие пройдет в рамках юбилейной программы "Школе-студии МХАТ – 80. Юбилейный альбом".

Артем Быстров, Никита Ефремов и Анна Чиповская – выпускники актерского факультета школы-студии 2009 года. Руководителем их курса был народный артист РФ, театральный педагог и режиссер Константин Райкин.

Артем Быстров состоит в труппе МХТ имени А. П. Чехова. Никита Ефремов активно снимается в кино и играет в театре. В 2009 году он стал лауреатом театральной премии "Золотой лист" за роль Чацкого в дипломном спектакле "Горе от ума" режиссера-педагога Виктора Рыжакова. Анна Чиповская – актриса театра и кино, лауреат премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры.

Смотрите прямую трансляцию 22 октября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.