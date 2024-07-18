Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

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18 июля, 15:45

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Собянин: офсетные контракты позволяют гарантированно получать важную продукцию

Собянин: офсетные контракты позволяют гарантированно получать важную продукцию

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Москва подписала 22-й офсетный контракт. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Офсет – это вид инвестиционных соглашений, чаще всего на поставку продукции. Благодаря таким соглашениям в столице появится семь тысяч новых рабочих мест, а общий объем закупок превысил 400 миллиардов рублей.

Столица первой в России начала применять механизм офсетного контракта. Это позволяет городу гарантированно получать важную продукцию отечественного производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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