Собянин: офсетные контракты позволяют гарантированно получать важную продукцию

Москва подписала 22-й офсетный контракт. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Офсет – это вид инвестиционных соглашений, чаще всего на поставку продукции. Благодаря таким соглашениям в столице появится семь тысяч новых рабочих мест, а общий объем закупок превысил 400 миллиардов рублей.

Столица первой в России начала применять механизм офсетного контракта. Это позволяет городу гарантированно получать важную продукцию отечественного производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

