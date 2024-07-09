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09 июля, 06:45

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Программа капитального ремонта школ стартовала в Москве

Программа капитального ремонта школ стартовала в Москве

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В Москве стартовала программа капитального ремонта школ. В Москве стартовала программа капитального ремонта школ. Многие здания учреждений устарели, поэтому их приспособят под нужды современных учеников. Для детей создадут просторные вестибюли, широкие коридоры и современные классы.

Для школ специалисты будут использовать гипоаллергенные материалы, например, бетон, дерево и стекло. Для дизайна пространства выберут приглушенные светлые оттенки. Все здания отремонтируют по единому стандарту.

В этом году капитальный ремонт проведут в 50 корпусах. Затем каждый год в программу будут включать до 100 объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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