Программа капитального ремонта школ стартовала в Москве

В Москве стартовала программа капитального ремонта школ. В Москве стартовала программа капитального ремонта школ. Многие здания учреждений устарели, поэтому их приспособят под нужды современных учеников. Для детей создадут просторные вестибюли, широкие коридоры и современные классы.

Для школ специалисты будут использовать гипоаллергенные материалы, например, бетон, дерево и стекло. Для дизайна пространства выберут приглушенные светлые оттенки. Все здания отремонтируют по единому стандарту.

В этом году капитальный ремонт проведут в 50 корпусах. Затем каждый год в программу будут включать до 100 объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

