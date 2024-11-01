Флагманский центр ГКБ им Вересаева принял свыше 92 тыс пациентов

Заведующий отделением неотложной медицинской помощи флагманского центра ГКБ имени Вересаева Виталий Зубков рассказал, что с момента открытия в медучреждении приняли более 92 тысяч пациентов. Они были доставлены преимущественно бригадами скорой помощи. При этом 40% пациентов были обследованы на уровне флагмана и выписаны после оказания медпомощи или исключения жизнеугрожающих и прочих неотложных состояний.

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