"Известия": туристический кешбэк для семей с детьми могут вернуть в России

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В РФ предлагают вернуть туристический кешбэк для семей с детьми, а также при оплате детского отдыха. Об этом сообщает газета "Известия".

Подобное предложение в адрес кабмина содержится в рекомендациях комитета Совфеда по регламенту по итогам круглого стола, который был посвящен выполнению поручений президента по развитию внутреннего туризма.

Согласно документу, до 2030 года туристический поток в Россию должен удвоиться – до 140 миллионов человек в год. Также должен увеличиться в два раза и вклад туризма в ВВП России – до 5%.

Помимо этого, во всех нацпарках РФ через пять лет должна быть сформирована инфраструктура экологического туризма, которая будет включать экотропы и пешие туристические маршруты, в том числе маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, музеи и визит-центры.

Тем не менее, по мнению сенаторов, есть еще ряд вопросов, заслуживающих повышенного внимания для развития отрасли. Среди них, в частности, повышение доступности отдыха и дефицит мест размещения туристов и инфраструктуры.

В этом году в Москве открылось пять гостиниц на 633 номера, что стало рекордом за последние шесть лет. Ввод гостиничных номеров в Москве за год вырос в два раза.

В столице также прошел международный конгресс Meet Global MICE Congress: BRICS Edition. В нем приняли участие более 1 300 специалистов в области делового туризма из стран БРИКС и государств Глобального Юга. Мероприятие стало крупнейшим в России для международной аудитории в области делового туризма.