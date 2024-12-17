В Москве подвели итоги международного форума по деловому туризму

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В столице прошел международный конгресс Meet Global MICE Congress: BRICS Edition. В нем приняли участие более 1 300 специалистов в области делового туризма из стран БРИКС, включая Россию, Бразилию, Индию и Китай, а также из государств Глобального Юга. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие стало крупнейшим в России для международной аудитории в области делового туризма. Форум проводится уже второй год подряд. В этот раз количество участников и экспертов увеличилось в два раза. Москва стала главным местом для сотрудничества и общения, установления контактов и развития новых деловых отношений между 17 государствами БРИКС и странами Глобального Юга.

Основной вопрос, который рассматривался в рамках деловой программы форума, – "Глобальные вызовы и тренды MICE-отрасли: на пути к устойчивому развитию через призму опыта и знаний стран БРИКС". Участники проанализировали ключевые изменения, которые происходят на мировом рынке MICE, и обсудили способы стимулирования роста этой отрасли.

В рамках программы были проведены мероприятия, посвященные важным для государства и бизнеса темам. Они охватывали широкий спектр вопросов – от развития конгрессно-выставочной инфраструктуры до внедрения инновационных технологий в различных отраслях. В ходе обсуждений участники также рассмотрели значение больших данных и искусственного интеллекта.

В ходе 13 деловых встреч перед участниками выступили свыше 50 специалистов из России и других стран. Среди них были замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму Евгений Козлов, а также зампредседателя Индийского бюро по продвижению конгрессов Амареш Кумар Тивари, советник по культуре посольства Исламской Республики Иран Масуд Ахмадванд.

Также принял участие в мероприятии и поделился своим опытом проведения успешных мероприятий российский телеведущий и продюсер Андрей Малахов.

Кроме того, в рамках Meet Global MICE Congress: BRICS Edition были представлены стенды, посвященные проектам "Московское чаепитие" и "Сделано в Москве". Были задействованы 18 регионов России и других государств БРИКС. Участники смогли продемонстрировать потенциал своих направлений в сфере MICE и установить новые деловые связи с представителями бизнеса.

В сессиях деловых переговоров участники зарубежных делегаций провели более 2 000 встреч. Гости подчеркнули, что форум способствует развитию сотрудничества между различными секторами экономики стран. В перспективе он может способствовать росту количества иностранных гостей, которые приезжают в столицу с деловыми целями.

В прошлом году осенью в Москве форум прошел впервые. В нем приняли участие более 300 профессионалов в сфере делового туризма: организаторы мероприятий, представители профильных ассоциаций, владельцы отелей и другие специалисты.

В марте 2025 года в Центральном выставочном зале "Манеж" состоится IV Московская неделя моды. Для участия в ней необходимо подать заявку до 24 января. Для гостей будет организован маркет с продукцией брендов. Все желающие смогут купить одежду и аксессуары, а также узнать у производителей об истории их создания. В рамках мероприятия также запланирована деловая программа и бизнес-переговоры.