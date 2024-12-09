Четвертая Московская неделя моды пройдет в марте 2025 года

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В марте 2025 года в Центральном выставочном зале "Манеж" состоится IV Московская неделя моды. Для участия в ней необходимо подать заявку до 24 января.

Работы на неделе моды представят около 200 представителей индустрии. Участников отберет совет. В рамках недели моды запланированы демонстрации коллекций как от признанных мастеров, так и от начинающих модельеров, а также лекции от специалистов, бизнес-презентация и фестиваль короткометражных фильмов, отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Для гостей будет организован маркет с продукцией брендов. Все желающие смогут купить одежду и аксессуары, а также узнать у производителей об истории их создания. В рамках мероприятия также запланирована деловая программа и бизнес-переговоры.

Кроме того, режиссеров приглашают стать участниками фестиваля короткометражных фильмов World Fashion Shorts. На сайте модной недели уже начался прием заявок. Лучшие работы будут отобраны международным жюри.

Заявки на участие в мероприятии можно подать на официальном сайте проекта.

Третья Московская неделя моды проходила с 4 по 9 октября. За шесть дней площадку посетили 65 тысяч человек. Свои коллекции представили около 200 дизайнеров из 41 российского города, а также семи других стран. В их числе оказались Китай, ОАЭ, Коста-Рика и Индия. Участники мероприятия смогли продемонстрировать свое мастерство, найти деловых партнеров и обменяться опытом с коллегами.

Для профессионального сообщества был открыт бизнес-шоурум, в котором поучаствовали свыше 50 российских специалистов. Они проводили встречи с потенциальными партнерами и оптовыми покупателями. Для гостей мероприятия эксперты прочитали 25 лекций.