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18 декабря, 07:45

Наука

В России ищут желающих поучаствовать в испытании вакцины от рака

В России ищут желающих поучаствовать в испытании вакцины от рака

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Российские ученые ищут кандидатов на участие в клиническом исследовании вакцины от рака. К отбору приглашаются пациенты с "гистологически подтвержденными солидными опухолями", то есть исключая лимфомы, лейкозы и миеломы.

Также претендент должен был ранее получить противоопухолевое лечение, но исчерпал все доступные линии и методы терапии и успел после них восстановиться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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