В России ищут желающих поучаствовать в испытании вакцины от рака

Российские ученые ищут кандидатов на участие в клиническом исследовании вакцины от рака. К отбору приглашаются пациенты с "гистологически подтвержденными солидными опухолями", то есть исключая лимфомы, лейкозы и миеломы.

Также претендент должен был ранее получить противоопухолевое лечение, но исчерпал все доступные линии и методы терапии и успел после них восстановиться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.