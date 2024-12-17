Резкое похолодание придет в Москву и продлится двое суток

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Резкое похолодание придет в столичный регион вечером во вторник, 17 декабря, и продлится в течение двух суток, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Синоптики отмечают, что ночью столбики термометров могут опуститься до минус 11 градусов в Москве и до минус 14 градусов – в Подмосковье. Днем в среду, 18 декабря, в Москве ожидается около минус 8–10 градусов, а к вечеру может похолодать до минус 14 градусов. В Подмосковье днем ожидается от минус 14 до минус 9 градусов с понижением в вечерние часы до минус 16 градусов.

Такая температура будет на фоне облачной с прояснениями погоды и небольшого снега. Ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью 6–11 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. На дорогах может образоваться гололедица.

В ночь на четверг, 19 декабря, не исключен небольшой снег при температуре воздуха до минус 17 градусов в Москве и минус 19 градусов – по области. Днем пройдет снегопад, а столбики термометров покажут не ниже минус 5 градусов в Москве и минус 8 градусов – в Подмосковье. При этом похолодание продлится недолго.

В ночь на пятницу, 20 декабря, при снеге и мокром снеге столбики термометров покажут от минус 5 до минус 3 градусов, по области – до минус 8 градусов. Под конец рабочей недели днем прогнозируется снег, переходящий в дождь, а воздух прогреется до 3–4 градусов.

Ранее автомобилистов в ряде российских регионов, включая столичный, призвали избегать резких маневров на дорогах из-за снегопада.

Во вторник, 17 декабря, и до утра среды, 18 декабря, на трассах М1 "Беларусь", М3 "Украина" и М11 "Нева" местами прогнозируется снег. На М4 "Дон" в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областях в ближайшие сутки также ожидается снег.

