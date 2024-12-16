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16 декабря, 14:30

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Ракова рассказала о расширении мер помощи недоношенным детям в Москве

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В столице расширят меры помощи недоношенным детям, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ежегодно в городе рождаются около 10 тысяч недоношенных младенцев. Иногда они в критическом состоянии. Таким детям мало помочь появиться на свет. В случае тяжелых родов у малышей развивается набор сопутствующих проблем. На начальном этапе им нужна поддержка узкопрофильных специалистов. Родителям приходится обращаться в разные учреждения, что затрудняет процесс получения необходимой помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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