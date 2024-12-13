Собянин рассказал о первом годе работы новых центров Боткинской больницы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о результатах первого года работы флагманского и урологического центров ММНКЦ имени Боткина. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"За это время врачи флагманского центра оказали экстренную медицинскую помощь 65 тысячам пациентов и выполнили больше 10 тысяч операций. В распоряжении медиков – мощная диагностическая служба и девять суперсовременных операционных", – поделился градоначальник.

Он рассказал, что пациенты в критическом состоянии получают помощь максимально быстро. Из машины скорой помощи они сразу попадают в "красную зону" – противошоковый зал. В последующих "желтой" и "зеленой" зонах к пациенту приходит врач. Все основные исследования, среди которых УЗИ, ЭКГ и забор крови, проводятся в диагностическом зале, что позволяет значительно сократить время постановки диагноза и начала лечения.

Собянин поделился, что московский урологический центр считается крупнейшим в России роботическим центром – 3 из 7 операционных в нем оснащены новейшими робот-ассистированными системами. В составе центра – входят консультативно-диагностическое отделение, три отделения общей урологии и два отделения онкоурологии. За год его работы здесь приняли более 12 тысяч пациетов.

В рамках программы комплексной модернизации ММНКЦ имени С. П. Боткина в 2019–2024 годах была выполнена полномасштабная реконструкция всех основных лечебных корпусов и проведено полное переоснащение инновационным медицинским оборудованием, рассказал градоначальник. По его словам, сейчас завершается ремонт в научно-академическом и терапевтическом корпусах, а также благоустройство территории.

Ранее в столице начался последний этап модернизации больницы имени Вересаева. По словам Собянина, в данный момент идет реконструкция двух корпусов. В одном расположится роддом, в другом – центр женского здоровья. С их открытием завершится создание полного комплекса медпомощи женщинам, подчеркнул мэр.