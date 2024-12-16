Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы в Сколкове

Новый комплекс Московской городской онкобольницы № 62 на территории Международного медицинского кластера в Сколкове достроят в 2025 году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Там возводятся два современных корпуса общей площадью свыше 60 тысяч квадратных метров. Первый из них – амбулаторно-стационарный – на 410 коек и 90 кресел для химиотерапии. Второй корпус – операционно-реанимационный. Там оборудуют операционный блок, отделение реанимации и интенсивной терапии, стационар кратковременного пребывания с двумя малыми операционными и лаборатории.

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