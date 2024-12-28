В ГД внесли проект о наказании за незаконную регистрацию ИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России предложили наказывать тюремным заключением за незаконную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Соответствующий закон был внесен правительством в Госдуму и опубликован в электронной базе ГД.

Согласно проекту, изменения будут внесены в статьи 173.1 ("Незаконное образование юрлица через подставных лиц") и 173.2 ("Незаконное использование документов для создания юрлица") УК РФ. Нарушителям закона будет грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей или принудительные работы на срок до трех лет.

В пояснительной записке отмечается, что ИП обладают схожими правами в сфере предпринимательской деятельности, что и юрлица, однако на них не распространяется ряд ограничений в части распоряжения денежными средствами при их обналичивании.

При этом от уголовной ответственности предлагается освобождать тех, кто нарушил закон впервые и активно сотрудничал со следствием.

Ранее в России предложили ввести сертификацию для самозанятых, которые работают в сфере красоты и здоровья. Она нужна для подтверждения того, что специалист имеет достаточную квалификацию и соблюдает все требования безопасности.

На сегодняшний день требования для работы в бьюти-индустрии распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В частности, для предоставления услуг по маникюру ИП необходимо оформить медкнижку, подтвердить образование и прочее. Однако для самозанятых подобных обязательств нет.

