Сергей Собянин рассказал о планах развития здравоохранения в Москве

Стратегия развития столичного здравоохранения предусматривает создание современного амбулаторного и стационарного каркаса медицинской помощи. Речь идет о комфортных и хорошо оснащенных поликлиниках и больницах, где есть все необходимое для диагностики и лечения по новым стандартам. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В 2024 году было завершено строительство сразу 13 ĸрупных медицинских объеĸтов. В этом году планируется завершить строительство десяти объектов здравоохранения, в том числе семи – за счет бюджета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.