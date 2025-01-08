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Новости

08 января, 10:15

Новости

Сергей Собянин рассказал о планах развития здравоохранения в Москве

Сергей Собянин рассказал о планах развития здравоохранения в Москве

Новости часа: новый учебный корпус появится в Западном Дегунине в 2025 году

Собянин рассказал о строительстве нового учебного корпуса в Западном Дегунине

Собянин: новый учебный корпус появится в районе Западное Дегунино в 2025 году

Москвичи пожертвовали на благотворительность в 2024 году больше 374 млн рублей

Собянин поздравил москвичей с Рождеством

Новости часа: квартиры по программе реновации в доме на улице Кедрова получат 670 жителей

Новости часа: 670 жителей получат квартиры по реновации на улице Кедрова

Собянин рассказал о новых возможностях для отдыха и спорта в зимнем парке "Яуза"

Собянин: более 650 жителей получат квартиры по реновации в доме на улице Кедрова

Стратегия развития столичного здравоохранения предусматривает создание современного амбулаторного и стационарного каркаса медицинской помощи. Речь идет о комфортных и хорошо оснащенных поликлиниках и больницах, где есть все необходимое для диагностики и лечения по новым стандартам. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В 2024 году было завершено строительство сразу 13 ĸрупных медицинских объеĸтов. В этом году планируется завершить строительство десяти объектов здравоохранения, в том числе семи – за счет бюджета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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