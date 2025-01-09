Москвичи рассказали, как начинают рабочие будни после праздников

Москвичи рассказали, как начинают рабочие будни после новогодних праздников. Одна жительница столицы сообщила, что является волонтером, поэтому она часто работает в праздники и в выходные.

Еще одна жительница столицы рассказала, что она учится в медицинском университете. В праздничные дни она отдыхала дома. Девушка планирует восстановить режим сна, а потом будет готовиться к экзаменам.

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