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Новости

Новости

09 января, 07:15

Общество

Москвичи рассказали, как начинают рабочие будни после праздников

Москвичи рассказали, как начинают рабочие будни после праздников

Москвичам рассказали, как вернуться к работе после новогодних праздников

"Доктор 24": врач рассказала, почему панкреатит развивается после новогодних праздников

Новости часа: городские службы обеспечили штатную работу всех систем в праздники

Собянин заявил, что все системы жизнеобеспечения в городе работали штатно в праздники

Новости часа: коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим до конца праздников

Москвичи стали массово сдавать новогодние товары

Снег в столице может почти полностью растаять к выходным

Жители столицы начали массово возвращать новогодние товары

Москвичи начали массово сдавать новогодние товары

Москвичи рассказали, как начинают рабочие будни после новогодних праздников. Одна жительница столицы сообщила, что является волонтером, поэтому она часто работает в праздники и в выходные.

Еще одна жительница столицы рассказала, что она учится в медицинском университете. В праздничные дни она отдыхала дома. Девушка планирует восстановить режим сна, а потом будет готовиться к экзаменам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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