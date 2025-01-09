Самая короткая рабочая неделя 2025 года началась в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самая короткая рабочая неделя 2025 года началась в стране. Россиянам предстоит работать всего два дня, напоминает "Газета.ру".

Так, на неделе с 6 по 12 января в связи с завершением новогодних праздников рабочими станут только четверг и пятница, 9 и 10 января. Затем снова начнутся стандартные выходные дни, суббота и воскресенье, 11 и 12 января.

Новогодние каникулы в России продолжались 11 дней. Они начались в воскресенье, 29 декабря 2024 года, и подошли к концу в среду, 8 января 2025 года. За это время россияне успели отметить два праздника – Новый год, 1 января, и Рождество, 7 января.

На этом фоне в январе 2025 года осталось 17 рабочих дней. В связи с этим эксперты называют месяц одним из наиболее неудачных в финансовом смысле для тех россиян, которые решат уйти в течение него в отпуск.

Между тем председатель правительства РФ Михаил Мишустин уже подписал постановление об утверждении праздничных и выходных дней в 2025 году. В соответствии с документом, россияне, как и в 2024 году, смогут отдохнуть 31 декабря.